Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. haftasının 2. karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Türkiye finalleri gitmeyi garantiledi.
Çekya-Türkiye | CANLI İZLE (Filenin Sultanları Çekya karşısında)
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor.Turnuvanın 3. haftasının 2. maçında Filenin Sultanları, bu kez Çekya ile kozlarını paylaşıyor. Çekya-Türkiye maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
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Yayın Tarihi: 11.07.2025 - 21:21
ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3.haftasında oynanan Çekya-Türkiye maçı saat 21.30'da başladı.
ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanan Çekya-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE