Çekya-Türkiye | CANLI İZLE (Filenin Sultanları Çekya karşısında)

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor.Turnuvanın 3. haftasının 2. maçında Filenin Sultanları, bu kez Çekya ile kozlarını paylaşıyor. Çekya-Türkiye maçını haberimizden izleyebilirsiniz.