2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ilk hafta karşılaşmalarında Fransa'yı 3-1, Polonya'yı ise 3-0 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yaptığı heyecan dolu başlangıcın ardından galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak. Fransa'yı 3-1, Tayland'ı ise 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci haftada oynanacak maçlar için İstanbul'a namağlup gelmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar ve Filenin Sultanları'nın üçüncü maçına dair merak edilenler...

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Polonya voleybol maçı, 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 2025 sezonuna güçlü bir giriş yaptı. İlk maçta Fransa'yı 3-1 mağlup ederek moral depolayan milli takım, Tayland karşısında ise 3-0'lık skor elde etti. Yıldız oyuncuların liderliğindeki ekip, turnuvanın ilk haftasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Üç haftalık lig etabının ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallere yükselecek, bu nedenle her maç kritik önem taşıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, turnuva öncesi yaptığı açıklamada bazı tecrübeli oyuncuların dinlendirileceğini ve yeni isimlerin kadroda yer alacağını belirtmişti. Melissa Vargas, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal, Ege Melisa Bükmen gibi profesyonel oyuncuların ikinci etapta takıma dahil edilmesi bekleniyor.