Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadın Basketbol

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Litvanya'nın ardından Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar Litvanya'ya karşı aldığı galibiyetin ardından bu kez de Almanya'ya üstünlük kurmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın Heidelberg şehrindeki Dome Heidelberg'te oynanacak maçın yayın saati ve detayları merak ediliyor. Peki Almanya - Türkiye Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA - TÜRKİYE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye Kadın Basketbol hazırlık maçı 6 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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LİTVANYA'YA KARŞI GALİBİYET

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesinde hazırlık maçında Litvanya ile karşılaştı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk periyot konuk Litvanya'nın 16-10'luk üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans gösteren milliler, devreyi 2 sayılık farkla 34-32 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında daha üstün taraf olan Türkiye; üçüncü periyodu 54-49 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 73-68'lik skorla galip tamamladı. Millilerde Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı çift haneli skor üretti.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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