2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland ile kozlarını paylaşacak. Çin'in başkenti PEkin'de düzenlenen ilk hafta karşılaşmalarının ilkinde Fransa'yı 3-1 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yaptığı heyecan dolu başlangıcın ardından ikinci galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar ve Filenin Sultanları'nın ikinci maçına dair merak edilenler...

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Tayland voleybol maçı, 6 Haziran Cuma günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçı olan Tayland karşılaşması, Pekin Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 2025 sezonuna güçlü bir giriş yaptı. İlk maçta Fransa'yı 3-1 mağlup ederek moral depolayan milli takım, Tayland karşısında da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Yıldız oyuncuların liderliğindeki ekip, turnuvanın ilk haftasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Üç haftalık lig etabının ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallere yükselecek, bu nedenle her maç kritik önem taşıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

Türkiye, dünya sıralamasında 1 numarada yer alırken, Tayland 13. sırada bulunuyor. Geçmiş maçlarda Türkiye, Tayland'ı 2024 VNL'de 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, turnuva öncesi yaptığı açıklamada bazı tecrübeli oyuncuların dinlendirileceğini ve yeni isimlerin kadroda yer alacağını belirtmişti. Melissa Vargas, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal, Ege Melisa Bükmen gibi profesyonel oyuncuların ikinci etapta takıma dahil edilmesi bekleniyor.