Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Yarı final maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes mücadele edecek. Kazanan finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ FİBABANKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı 6 Haziran Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.
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