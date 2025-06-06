Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Yarı final maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes mücadele edecek. Kazanan finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes maçı 6 Haziran Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.