Joao Fonseca Arjantin açıkta tarihe geçti!

Arjantin Açık’ta 18 yaşındaki tenisçi Joao Fonseca, finalde ev sahibi raket Francisco Cerundolo’yu iki sette mağlup ederek kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı. Brezilyalı tenisçi bu zaferle Fonseca, ATP tarihinin en genç 10. şampiyonu olmayı başardı.

Arjantin Açık'ta tarihi bir an yaşandı! 18 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca, finalde ev sahibi raket Francisco Cerundolo'yu iki sette mağlup ederek kariyerinin ilk ATP şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle Fonseca, ATP tarihinin en genç 10. şampiyonu olmayı başardı.

Genç yetenek, Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen turnuvada etkileyici bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Final karşılaşmasında 26 yaşındaki dünya 26 numarası Francisco Cerundolo karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Fonseca, 6-4 ve 7-6'lık setlerle maçı kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Bu zafer, Fonseca'nın kariyerinde büyük bir dönüm noktası olurken Brezilyalı tenisçi, gelecekte dünya tenisinde önemli bir yer edineceğinin sinyallerini verdi.