CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Medicana maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de TRT Tabii Spor 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana ve Olympiakos Piraeus'un B Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLE