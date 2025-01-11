Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Mariam Diakite'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Mariam Diakite'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.