Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan
Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Fabris, Yasemin Şahin, İdil Naz Başcan, Kochurina)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)
Setler: 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13
Süre: 133 dakika