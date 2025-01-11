ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 108-66 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, Ramazan Sezer Baran, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Williams 12, Sabally 13, Allemand 17, Meesseman 26, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Ece Erginay, Sudenur Akarpa, Selen İrem Baş
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 17, Heal 14, Büşra Akgün 6, Alleyne 15, Hurt 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 4, Ceylin Beyza Altunpa 4, Havva Güngör Peker
1. Periyot: 27-18
Devre: 57-32
3. Periyot: 82-48