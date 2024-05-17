Galatasaray Daikin Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu için voleybol yatırımlarını arttırırken son olarak Nilüfer Belediyespor forması giyen libero Eylül Akarçeşme ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 16:55