CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları sahneye çıkıyor!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 3 Türk ekibi sahaya çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde:

Tarih

Saat

Maç

Yarın

22.00

Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet

13 Mart Çarşamba

22.30

Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart

14 Mart Perşembe

22.30

A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit