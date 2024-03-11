CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları sahneye çıkıyor!

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 3 Türk ekibi sahaya çıkacak
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde: