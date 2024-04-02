Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart'ı 25-22, 25-21, 22-25, 20-25 ve 15-12'lik setler sonucu 3-2 mağlup ederek avantajı kaptı. İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç ise 5 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Durruthy (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 139 dakika (30', 29', 29', 30', 21')