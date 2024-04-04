Fenerbahçe Opet 3-1 THY (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 25-23, 17-25, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi İşte ayrıntılar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2024- 19:19