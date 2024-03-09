Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Korkmaz, Buse Ünal, Fetisova)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Alecrim, Derya Güç)
Setler: 23-25, 19-25, 25-21, 25-18, 11-15
Süre: 127 dakika (28, 25, 27, 30, 17)