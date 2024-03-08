Ferrari'ye kötü haber! Sainz hastalığı nedeniyle Suudi Arabistan'da yarışamayacak
Son dakika spor haberi: Formula 1 takımlarından Ferrari'ye kötü haber geldi. İspanyol pilot Carlos Sainz, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak.
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2024- 15:21
Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ameliyat edilecek Sainz'ın yerine takımın 18 yaşındaki rezerv sürücüsü Oliver Bearman mücadele edecek.
Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk F1 yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.
Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de yapılacak.
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