Melissa Vargas'ın sakatlığı ciddi mi? Ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Son dakika spor haberleri: Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sakatlığı hakkında TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer oldu.

Çin kulübünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli pasör çaprazının son durumu hakkında bir iddia gündeme geldi.

VARGAS: GELDİĞİMDE HİÇ HAREKET EDEMİYORDUM

Geçtiğimiz günlerde Tianjin spor kanalına konuşan Vargas sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Buraya yeni geldiğimde hiç hareket edemiyordum. Ama şimdi artık ağrılarım azaldı, neredeyse yok sayılır. O yüzden hızlı toparlanıyorum. Bütün maçları takip ettim. Voleybol sporcusu olarak tabii ki (omzumdan) sakatlık yaşamayı istemem. O yüzden hemen toparlanıp, sahalara hemen dönmek istiyorum."

DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI'NDA YOK

La Gazzetta dello Sport'tan Gian Luca Pasini'nin haberine göre Melissa Vargas'ın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldız voleybolcunun Tianjin formasıyla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etme olasılığı oldukça zor.

ARALIK AYINDA OYNANANCAK

Turnuva 13-17 Aralık tarihleri arasında Çin'de İtalyan takımları olmadan oynanacak. Türkiye adına ise Vakıfbank ve Eczacıbaşı katılıyor.

ÜSTÜNDAĞ: 4-6 HAFTA TEDAVİ SÜRECİ OLACAK

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da geçtiğimiz günlerde Vargas'ın sakatlığı hakkında konuşmuş ve şu açıklamaları yapmıştı:

"Vargas antrenmanda omzundan sakatlandı, bu sakatlığın tedavisi devam ediyor. Vargas'ın bu başarıda herkes gibi payı var. Bizim evladımız, biz evladımızı takip etmez miyiz? Vargas, MR'ını görmeden biz gördük. Yakından takip ediyoruz. 4-6 hafta dinlenme ve tedavi süreci olacak."