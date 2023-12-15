VakıfBank 3-0 Dentil Praia Clube (MAÇ SONUCU-ÖZET) | VakıfBank yarı finale yükseldi!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, Dentil Praia Clube ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakayı set vermeden 3-0 kazandı ve lider olarak yarı finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023- 10:49