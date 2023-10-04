A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 4. maçında, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki; Japonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, 4. maçında Japonya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgli tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Japonya - Türkiye maçı 4 Ekim Çaşamba günü TSİ 13:25'te başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde edecek.

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