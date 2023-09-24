TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Belçika ile karşılaşacak. Türkiye ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde cile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika 24 Eylül Pazar günü saat 10:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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