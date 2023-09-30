A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandırıp, olimpiyat vizesini alan başantrenör Daniele Santarelli, Imoco Volley'e geri döndü. Yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan başantrenör, özellikle Paola Egonu, Haak, Melissa Vargas ve Tijana Boskovic'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE SANTARELLI'NİN SÖZLERİ:

Bu şampiyonlar için tek bir sıfat bulmak zor. Hepsiyle çalıştığım için ayrıcalıklı ve şanslı olduğumu düşünüyorum. Karakter olarak, teknik olarak, kişillik olarak birbirinden çok farklı oyuncular.

"EGONU EN GÜÇLÜ HÜCUMCU, BOSKOVIC KARİZMATİK BİR LİDER"

Paola Egonu'yu diğerlerinden daha uzun süredir tanıyorum. Paola kesinlikle en güçlü hücumcu. Maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu, inanılmaz bir yetenek.

Tijana Boskovic karizmatik bir lider, takım için inanılmaz bir noktada ve yıllardır zirvede. Her yönü güçlü bir oyuncu.

"HAAK KOMPLE BİR OYUNCU"

Haak hepsinin içinde en ışık dolu en güler yüzlü olanı. Modern voleybol anlamında tekniği en güçlü oyuncu. Defansta çok güçlü ve ataktaysa muazzam. Bence o çok komple bir oyuncu.

"VARGAS'IN EN GÜZEL HALİNİ GÖRDÜM"

Vargas, benim için harika bir keşif oldu. Herkes onun hakkında başka yönde yazıyordu ama bence ben Melissa'nın en güzel halini gördüm. Sessizliğinin altında çok güler yüzlü biri. Melissa'nın Türkiye dışında kimsenin bilmediği zirvesini keşfettik. Sahada eğlendiğini ve aynı zamanda verebileceğinin yüzde 100'ünü verdiğini gördük. Herkes onun teknik kapasitesinin ve hücum potansiyelinin farkındaydı.