Türkiye 3-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Efeleri galibiyetle başladı!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibini 3-1 mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 09:20