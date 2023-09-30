A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.
Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.
Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.
GRUPTA İLK İKİ SIRAYI ALANA PARİS BİLETİ
30 Eylül - 8 Ekim arasında Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Ay-yıldızlılar B Grubu'nda; Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubu ilk 2 sıra içinde tamamlarsa Paris 2024'e kota alacak.
Salon: Tokyo Yoyogi
Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Jiang Liu (Çin)
Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic (Kapur, Peric, Luburic)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın)
Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25
Süre: 104 dakika (24, 25, 26, 29)