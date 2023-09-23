Türkiye 3-1 Japonya | MAÇ SONUCU (Filenin Sultanları Paris Olimpiyat vizesini aldı)

Son dakika spor haberleri: Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti. Türkiye, Japonya karşısında setleri, 22-25, 25-22, 26-24 ve 25-12'lik sonuçlarla geçti.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2023- 18:00