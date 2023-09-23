Türkiye 3-1 Japonya | MAÇ SONUCU (Filenin Sultanları Paris Olimpiyat vizesini aldı)
Son dakika spor haberleri: Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti. Türkiye, Japonya karşısında setleri, 22-25, 25-22, 26-24 ve 25-12'lik sonuçlarla geçti.
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Yayın Tarihi: 23.09.2023- 18:00
Filenin Sultanları rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte elemelerde 6'da 6 yapan A Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
SETLER
1. SET SONUCU: JAPONYA 25-22 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: JAPONYA 22-25 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: JAPONYA 24-26 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: JAPONYA 12-25 TÜRKİYE