Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas'a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.

Kendisine memleketinin sorulması ile 'Malatyalıyım' diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gelen teklifi 15 Eylül'de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.

Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Vargas'a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.

