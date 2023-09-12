Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde açılışı Porto Riko ile yapacak. Türkiye ile Porto Riko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Porto Riko 16 Eylül Cumartesi günü saat 07:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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