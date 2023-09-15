Türkiye Porto Riko maçı ne zaman? Türkiye Porto Riko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimmiz haftalarda Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran A Milli Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde sahne alıyor. B Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, ilk maçında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek Ay-yıldızlılar, Fransa'daki olimpiyat oyunları elemelerinde kota için mücadele edecek. 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Ay-yıldızlılar, B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grubunu ilk 2 sırada tamamladığı takdirde Fransa'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanacak.

Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 sıraya giremeyen ülkelerin olimpiyat umutları bitmeyecek. Paris'te yapılacak olimpiyat şampiyonasına katılamayan ülkeler, elemelerin bitiminde 2024 Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Milletler Ligi'nde oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat için kota hakkı kazanacak.

AY-YILDIZLILAR İLK MAÇINDA PORTO RIKO İLE KARŞILAŞACAK

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri 3 grup şeklinde Çin, Japonya ve Polonya'da oynanacak. Elemelerde 24 takımın yer aldığı bu organizasyonda, ülkeler olimpiyat vizesi için karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, elemelerdeki ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - PORTO RIKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 07.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Grupları şu şekilde:

A Grubu (Çin):

Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya):

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya):

Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da oynayacağı maçların programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye - Belçika