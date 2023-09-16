2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Porto Riko ile kozlarını paylaştı. Mücadele Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK

Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Filenin Sultanlarının programı şu şekilde:

17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Porto Riko

2. Set Sonucu: Türkiye 25-16 Porto Riko

3. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Porto Riko