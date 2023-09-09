A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen Filenin Efeleri'nin Slovenya ile yapacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, çeyrek final turuna adını yazdırmak için Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLOVENYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Türkiye maçı 9 Eylül Cumartesi günü TSİ 17:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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