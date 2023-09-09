CEV Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Slovenya ile Türkiye kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, maçtan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmek istiyor.
SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Slovenya - Türkiye maçı TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Slovenya - Türkiye maçı CANLI | CEV Avrupa Şampiyonası
CEV Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Slovenya - Türkiye maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...
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Yayın Tarihi: 09.09.2023- 18:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023- 18:20
CEV Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Slovenya ile Türkiye kozlarını paylaşıyor. Filenin Efeleri, maçtan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmek istiyor.