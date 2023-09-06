Almanya - İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Şampiyonası

Almanya - İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Şampiyonası

Voleybol CEV Avrupa Şampiyonası'nda heyecan, Almanya - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. İtalya'nın Bologna şehrinde yapılacak olan maç, Unipol Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 12:00