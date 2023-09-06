CEV Avrupa Şampiyonası'nda heyecan, Almanya - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. İtalya'nın Bologna kentinde yapılacak olan maç, Unipol Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALMANYA - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılacak olan Almanya - İtalya voleybol maçı, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.
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