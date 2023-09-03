A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nu lider bitirmişti.

Son 16 turunda İtalya'yı, çeyrek finalde Polonya'yı ve son olarak yarı finalde İtalya'yı deviren Filenin Sultanları, final karşılaşmasında Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor.

SET SONUÇLARI

1. set sonucu: Sırbistan 27-25 Türkiye

👉 SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21:00'de başladı. Müsabaka TRT 1'de canlı yayınlanıyor.