Hırvatistan - Kanada voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Milletler Ligi

Hırvatistan - Kanada voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Hırvatistan - Kanada karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 11:30