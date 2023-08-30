A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında milli takım ilk maçında Tel Aviv'de Fransa'yla karşılaştı.
Türkiye, rakibine 20-25, 28-30 ve 25-27'lik setlerle 3-0 kaybetti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında 1 Eylül Cuma günü Romanya'yla karşılaşacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Mert Matic, Arslan Ekşi (Berkay Bayratar, Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül, Emre Vahit Savaş, Mirza Lagumdzija)
Fransa: Clevenot, Le Goff, Brizard, Louati, Chinenyeze, Patry (Grebennikov, Jouffroy, Carle)
Setler: 20-25, 28-30, 25-27
Süre: 96 dakika (28, 37, 31)