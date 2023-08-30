New York kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde ilk tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ın son şampiyonu Alcaraz, klasmanın 75. sırasındaki Alman Dominik Koepfer ile karşılaştı. Alcaraz, setlerde 6-3 ve 3-2 öndeyken rakibinin oyundan çekilmesiyle tur atladı ve ikinci turda Güney Afrikalı Lloyd Harris ile eşleşti.

İtalyan Jannik Sinner (6 numaralı seribaşı), dünya 54'üncüsü Alman Yannick Hanfmann önünde 6-3, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip gelerek ikinci turda vatandaşı Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.

Andrey Rublev (8), Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (6-4, 7-6, 6-1), Alex de Minaur (13) ise Kazak Timofey Skatov'u 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 7-5) yenerek tur atladı. Eski ABD Açık şampiyonları İsviçreli Stan Wawrinka ve Büyük Britanyalı Andy Murray de rakiplerini geçerek adlarını ikinci tura yazdırdı.