TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI CANLI 📺 | Yunanistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI CANLI 📺 | Yunanistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında heyecan sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 14:00