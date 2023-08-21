A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çekya'yla kozlarını paylaştı.
Filenin Sultanları rakibini 1-3 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Ay-yıldızlılar daha önce İsveç ve Azerbaycan'ı da 3-0'lık skorlarla devirmişti.
1. Set Sonucu: Çekya 23-25 Türkiye
2. Set Sonucu: Çekya 20-25 Türkiye
3. Set Sonucu: Çekca 25-20 Türkiye
4. Set Sonucu: Çekca 17-25 Türkiye
İşte Filenin Sultanları'nın maç programı:
23 Ağustos Çarşamba: Yunanistan-Türkiye (TSİ 18.00)
24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya (TSİ 21.00)