Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i, ikinci maçında ise Azerbaycan'ı 3-0'lık skorlarla devirmişti.
Sultanlar gruptaki üçüncü karşılaşmasında Almanya'da Çekya ile kozlarını paylaşıyor.
1. Set Sonucu: Çekya 23-25 Türkiye
2. Set Sonucu: Çekya 20-25 Türkiye
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ÇEKYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çekya Türkiye maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.