A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.



Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic de izlerken, Almanya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımızda millilerimizi yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte poz verdi.



Filenun Sultanları, gruptaki üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

SALON: Castello

HAKEMLER: Stefano Cesare, Benone Visan

TÜRKİYE: Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Ayça)

AZERBAYCAN: Besman, Ruban,Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova, Karimova (L) (Doroshenko, Bashnakova, Guluyeva, Stepanenko, Kirilyuk)

SETLER: 25-13, 25-13, 25-13

SÜRE: 63 dakika (19',22',22')

İşte Filenin Sultanları'nın maç programı:

21 Ağustos Pazartesi: Çekya-Türkiye (TSİ 18.00)

23 Ağustos Çarşamba: Yunanistan-Türkiye (TSİ 18.00)

24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya (TSİ 21.00)