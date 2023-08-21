TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında heyecan sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023- 17:30
A Mİlli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarında 3. maçında Çekya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - Çekya VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Çekya maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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