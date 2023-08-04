Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? | Türkiye - Polonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Milletler Ligi'nde kazandığı şampiyonluğun ardından Polonya ile ikinci hazırlık maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, 2 Ağustos'ta oynanan ilk hazırlık maçında aldığı yenilgiyi galibiyete çevirmek istiyor. Peki Türkiye - Polonya maçı saat kaçta? Türkiye - Polonya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2023- 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023- 15:20
A Mİlli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası öncesi 2. hazırlık maçında Polonya ile karşılaşacak. İlk turda rakibine 3-1 mağlup olan millilerin maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Polonya maçı 4 Ağustos Cuma günü saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.