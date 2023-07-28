TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ CANLI İZLE | Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol takımımız, FIVB Challenger Kupası ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılacak. Çeyrek finalini geçmesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle mücadele edecek olan Filenin Efeleri için geri sayım devam ederken maçın canlı yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023- 15:50