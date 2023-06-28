A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Japonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Tayland'da haftanın üçüncü maçına çıkacak. Peki Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FIVB Milletler Ligi Japonya - Türkiye maçı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü, TSİ 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.
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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
28 Haziran 13.00 Japonya-Türkiye
13.00 Japonya-Türkiye
29 Haziran 16.30 Tayland-Türkiye
16.30 Tayland-Türkiye
30 Haziran 16.30 Brezilya-Türkiye
16.30 Brezilya-Türkiye
2 Temmuz 09.00 Hırvatistan-Türkiye
09.00 Hırvatistan-Türkiye
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