Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde heyecan, Japonya - Türkiye karşılaşmasıyla devam ediyor. Tayland'da yapılacak olan maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023- 10:20