Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu gündemde yerini aldı. Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor.Yönetmen koltuğunuda Jake Kastan'ın oturduğu 'Jumanji: Yeni Seviye' filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Jumanji Yeni Seviye filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Jake Kasdan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jumanji Yeni Seviye filminin konusu ne? Jumanji Yeni Seviye oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JUMANJI: YENİ SEVİYE (THE NEXT LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Jumanji ekibi, içlerinden birini kurtarabilmek için oyuna geri dönüyor! Ancak bu sefer hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığı gerçeğiyle yüzyüze kalıyorlar! Bu oyundan bir kez daha sağ çıkabilmek için karlı dağlardan, kızgın çöllere uzanan birçok çılgın macera ile karşılaşıyorlar.

JUMANJI YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Jack Black

Karen Gillan

Danny DeVito

Awkwafina

Madison Iseman

JUMANJI YENİ SEVİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye filmi, 2019 yılında gösterime girmiştir.