Tayland - Hollanda voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Tayland - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TAYLAND - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında yapılacak olan Tayland - Hollanda voleybol maçı, 27 Haziran 2023 Salı günü, TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TAYLAND - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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