Milletler Ligi'nin son şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Avrupa temsilcisi İsveç ile karşı karşıya gelecek. Almanya ev sahiplerinde oynanan C Grubu maçlarında Filenin Sultanlarının performansı, maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyo. Peki, Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Avrupa ekibi İsveç ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İsveç voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İsveç maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

20 Ağustos Pazar: Türkiye-Azerbaycan (TSİ 21.00)

21 Ağustos Pazartesi: Çekya-Türkiye (TSİ 18.00)

23 Ağustos Çarşamba: Yunanistan-Türkiye (TSİ 18.00)

24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya (TSİ 21.00)