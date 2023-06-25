TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Ukrayna voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız ile Ukrayna, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023- 15:50