ABD TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden filenin sultanları, ikinci maçında Sırbistan'ı, üçüncü maçında Güney Kore'yi yenmişti. Karşılaşmaya saatler kala maçın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023- 09:50
A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında tattığı galibiyetlerle birlikte bu karşılaşmada dörtte dört yapmak isteyen milliler ABD'yi yenmenin peşinde. Peki Türkiye - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE
ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
ABD - Türkiye maçı 4 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.