ABD TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

ABD TÜRKİYE CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden filenin sultanları, ikinci maçında Sırbistan'ı, üçüncü maçında Güney Kore'yi yenmişti. Karşılaşmaya saatler kala maçın saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023- 09:50