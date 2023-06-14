TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Milletler Ligi'nin beşinci maçında Filenin Sultanları, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Dört maçta 3 galibiyet alan Türkiye, dördüncü galibiyetini almak istiyor. Türkiye - Hollanda Milletler Ligi maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023- 11:10