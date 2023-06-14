A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Dört maçta 3 galibiyet alan Filenin Sultanları, beşinci maçında Hollanda'yı yenmenin peşinde. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - İtalya maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları'nın VNL'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli
Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:
14 Haziran 2023
15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)
15 Haziran 2023
12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)
16 Haziran 2023
08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)
18 Haziran 2023
12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)