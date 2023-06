Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 97.'si için nefesler tutuldu. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı yarışı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASİLLER

Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

YEDEKLER

Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi

97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak olan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 5 milyon lira olarak belirlendi.