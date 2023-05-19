CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final maçıyla devam ediyor. Vakıfbank ve Eczacıbaşı İtalya'da kozlarını paylaşacak. Temsilcilerimiz kupayı müzesine götürmek için karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol'da tarihi gün sporseverleri bekliyor. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank ile Eczacıbaşı İtalya'da kozlarını paylaşacak. Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit kupa için ter dökecek. CEV tarafından 62. kez düzenlenecek kadın voleybolunun bir numaralı kupasında şampiyonluk rekoru, 11 defa kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova'ya ait. Organizasyonun son 11 sezonunda VakıfBank 5, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı birer kez kupayı Türkiye'ye getirdi.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı voleybol maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak ve müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.